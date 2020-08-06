Естонія може заборонити нічний продаж алкоголю як засіб боротьби з Covid-19

Уряд Естонії розглядає можливість заборонити нічний продаж алкоголю в якості засобу боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Зокрема, раніше наукова рада запропонувала ввести заборону на нічну торгівлю алкоголем в Тарту в якості одного із заходів боротьби з поширенням коронавірусу, але оскільки Департамент поліції і прикордонної охорони пропонує запровадити заборону по всій країні, то уряд в четвер обговорює і такий варіант.

Адміністрація Тарту підтримує тимчасову заборону на нічний продаж алкоголю з 23.00 або з півночі.

Однак Департамент поліції і прикордонної охорони вважає, що продаж алкоголю треба припиняти вже з 22.00, коли в більшості розважальних закладів закривається кухня, а заборона повинна діяти по всій країні.

Необхідність заборони обґрунтовується гіпотезою, що відсутність можливості купувати пізно ввечері і вночі алкоголь зменшить число вечірок, і вірус не пошириться з Тарту в інші міста.

Наразі в уряді немає консенсусу з цього питання.