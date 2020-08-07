Мальта вернула коронавирусные ограничения из-за роста числа заражений

Мальта запретила массовые собрания и сделала обязательным ношение масок в общественных местах из-за роста числа новых случаев коронавируса после того, как ограничения были практически отменены в начале июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Органы здравоохранения сообщили о 49 новых случаях инфекции в пятницу, что является вторым по величине суточным показателем с момента выявления первого случая заболевания 7 марта.

Премьер-министр Роберт Абела распорядился ограничить публичные собрания и принять меры по ограничению прямого доступа к людям в домах престарелых.

"Сейчас не время указывать пальцем на виновных. Мы сделали все шаги во время этой пандемии с учетом интересов общественности", - сказал Абела.

Решение о повторном введении ограничений представляет собой резкий поворот для Мальты, которая зависит от туризма на треть своего ВВП.

Общественные собрания будут ограничены: не более 100 человек в больших закрытых пространствах и 300 - на открытом воздухе. Меньшие площади будут ограничены одним человеком на четыре квадратных метра.

Тем, кто не носит маску в общественных местах, грозит штраф в размере 50 евро, а организаторам крупных мероприятий - штраф в размере 3000 евро.

Ирландия, Латвия и Литва запретили въезд с Мальты или ввели карантин для приезжих с острова.