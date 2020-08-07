Мальта повернула коронавірусні обмеження через зростання числа заражень

Мальта заборонила масові збори і зробила обов'язковим носіння масок у громадських місцях через зростання числа нових випадків коронавірусу після того як обмеження були практично скасовані на початку липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Органи охорони здоров'я повідомили про 49 нових інфекцій у п'ятницю, що є другим за величиною добовим показником з моменту виявлення першого випадку захворювання 7 березня.

Прем'єр-міністр Роберт Абела розпорядився обмежити публічні збори і вжити заходів щодо обмеження прямого доступу до людей в будинках престарілих.

"Зараз не час вказувати пальцем на винних. Ми зробили всі кроки під час цієї пандемії з урахуванням інтересів громадськості" – сказав Абела.

Рішення про повторне введення обмежень являє собою різкий поворот для Мальти, яка залежить від туризму на третину свого ВВП.

Громадські зібрання у великих закритих просторах будуть обмежені не більше ніж 100 осіб і 300 - на відкритому повітрі. Менші площі будуть обмежені однією людиною на чотири квадратних метри.

Тим, хто не носить маску у громадських місцях, загрожуватиме штраф у розмірі 50 євро, а організаторам великих заходів - штраф у розмірі 3000 євро.

Ірландія, Латвія і Литва заборонили в'їзд з Мальти або ввели карантин для приїжджих з острова.