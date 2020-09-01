Киты-убийцы повредили яхту ВМС Испании

Органы морской власти Испании предупредили моряков у берегов Галисии об активности косаток после повреждения яхты ВМС Испании в результате столкновения с двумя китами и аналогичного инцидента с французской лодкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Оба инцидента произошли с интервалом в несколько часов в воскресенье в районе Риас-Байшас на северо-западе Испании. Во французском лодке были обнаружены следы трения косаток в корпус, в то время как Mirfak – яхта ВМС Испании, которая направлялась на регату – потеряла часть руля после того, как лодка привлекла внимание животных.

На видео, снятом одним из членов экипажа Mirfak видно, как животные плавают рядом с лодкой и под ним, прежде чем моряки осознают, что руль поврежден.

В понедельник Морская спасательная служба Испании предупредила судна в этом районе о присутствии косаток и попросила моряков "держаться на расстоянии, дать им большую свободу действий и сообщить об этом береговой охране".

Эксперты органа по изучению морских млекопитающих (Cemma) в галисийском городе Нигран расследуют эпизоды, которые они описывают как крайне необычные.

Косатки, также известные как киты-убийцы, могут весить до шести тонн и жить до 80 лет.