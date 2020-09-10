Помпео: за отравлением Навального могут стоять топ-чиновники РФ

Госсекретарь США Майк Помпео признал в среду, что есть "существенный шанс", что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят высокопоставленные российские чиновники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Помпео, США работают в тандеме с европейскими государствами, чтобы найти того, кто ответственен за отравление известного критика президента Владимира Путина. Хотя Помпео и не стал непосредственно возлагать вину на российское правительство, он не стал исключать его причастности к отравлению.

Помпео сказал, что попытки отравить политических диссидентов ставят "черные метки" на страны.

"Люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают: есть существенный шанс, что это действительно исходило от высших российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для российского народа. Я думаю, что это нехорошо для России ", - отметил госсекретарь.

Как отмечается, администрация Трампа достаточно осторожно высказывалась об отравлении Навального. Президент Дональд Трамп назвал этот эпизод "трагическим", но сказал, что нет достаточных доказательств, чтобы точно знать, что произошло.

Помпео осудил отравление 25 августа, но его заявление прямо не указывало на ответственность российского правительства.

Помпео также подписал совместное заявление министров иностранных дел стран-членов Группы семи с требованием к России прояснить, кто несет ответственность за нападение.

На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", более медленного действия, от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.