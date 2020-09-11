"Вышеградская четверка" выступает за безвиз с ЕС для белорусов - премьер Польши

Страны "Вышеградской четверки" - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - хотят предложить безвизовый режим для граждан Беларуси и новый пакет поддержки для страны на саммите ЕС.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после саммита стран в Люблине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Lublin.

"Мы также предлагаем безвизовый режим для белорусских граждан, а также экономический пакет для Беларуси, мы хотим представить его на следующем заседании Европейского Совета", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что четыре страны выступают за проведение новых выборов в Беларуси. "Мы все сходимся во мнении, что в Беларуси следует проводить свободные выборы, чтобы белорусский народ мог самостоятельно решать свою судьбу и будущее", - сказал премьер.

"Мы также полностью осуждаем любые репрессии, происходящие особенно пытки, жестокое обращение с демонстрантами. В частности, мы также апеллируем к немедленному освобождению всех политических заключенных", - добавил глава польского правительства.

Ранее сообщалось, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы "Солидарные с Беларусью".

Напомним, премьер Польши в августе представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчения их въезда в Польшу и доступа на рынок труда.