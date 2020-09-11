"Вишеградська четвірка" виступає за безвіз з ЄС для білорусів - прем'єр Польщі

Країни "Вишеградської четвірки" - Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина - хочуть запропонувати безвізовий режим для громадян Білорусі та новий пакет підтримки для країни на саміті ЄС.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після саміту країн у Любліні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Lublin.

"Ми також хочемо запропонувати безвізовий режим для білоруських громадян, а також економічний пакет для Білорусі, який ми хочемо представити на наступному засіданні Європейської ради", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що чотири країни виступають за проведення нових виборів у Білорусі. "Ми всі сходимося на думці, що в Білорусі слід проводити вільні вибори, щоб білоруський народ міг самостійно вирішувати свою долю та майбутнє", - сказав прем'єр.

"Ми також повністю засуджуємо будь-які репресії, що відбуваються, особливо катування, жорстоке поводження з демонстрантами. Зокрема, ми також апелюємо до негайного звільнення всіх політичних в'язнів", - додав глава польського уряду.

Раніше повідомлялося, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми "Солідарні з Білоруссю".

Нагадаємо, прем’єр Польщі у серпні представив план солідарності з Білоруссю, який передбачає підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці.