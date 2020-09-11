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Из-за роста инфекций в Эстонии перестал существовать "балтийский туристический пузырь"

Пятница, 11 сентября 2020, 19:31

Латвия объявила, что вводит 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из Эстонии - таким образом лопнул так называемый "балтийский туристический пузырь", создан в мае Эстонией, Литвой и Латвией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На этой неделе показатель заражения коронавирусом в Эстонии поднялся выше чем 20 на 100 000 человек, поэтому Латвий внесла страну в "желтый список".

Поэтому с 11 сентября перестал существовать "балтийская пузырь" - зона, в которой сняты ограничения на пересечение границ, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса.

С мая граждане Латвии, Литвы и Эстонии могли пересекать границы без необходимости идти на самоизоляцию.

Без обязательной самоизоляции въехать на территорию Латвии из Эстонии можно, если пересечение границы необходимо для выполнения работы или служебных обязанностей, а также если у прибывшего есть документ, подтверждающий его трудоустройство в Латвии. Есть также ряд других исключений.

При этом правительство Латвии решило позволить маятниковую трудовую миграцию в свободном режиме в пограничных городах - латвийском Валка и эстонском Валга. Это решение касается жителей Валки и Валги при условии, что в течение 14 предыдущих дней они передвигались только в пределах самоуправлений двух городов.

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