Через ріст інфекцій в Естонії перестала існувати "балтійська туристична бульбашка"

Латвія оголосила, що вводить 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з Естонії - таким чином луснула так звана "балтійська туристична бульбашка", створена у травні Естонією, Литвою і Латвією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Цього тижня показник зараження коронавірусом в Естонії піднявся вище за 20 на 100 тисяч людей, тому Латвій внесла країну у "жовтий список".

Тож з 11 вересня перестала існувати "балтійська бульбашка" - зона, у якій зняті обмеження на перетин кордонів, що були запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

З травня громадяни Латвії, Литви та Естонії могли перетинати кордони без необхідності йти на самоізоляцію.

Без обов'язкової самоізоляції в'їхати на територію Латвії з Естонії можна, якщо перетин кордону необхідний для виконання роботи або службових обов'язків, а також якщо у прибулого є документ, що підтверджує його працевлаштування в Латвії. Є також низка інших винятків.

При цьому уряд Латвії вирішив дозволити маятникову трудову міграцію у вільному режимі в прикордонних містах - латвійському Валка і естонському Валга. Це рішення стосується жителів Валки і Валги за умови, що протягом 14 попередніх днів вони пересувалися тільки в межах самоврядувань двох міст.