Евросоюз заявил о непризнании местных "выборов" в Крыму

В Европейском Союзе заявили о непризнании так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, которые состоялись в воскресенье.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

"13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

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Любой, кто избранный на организованном Россией голосовании в Крыму, и кто претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС как представитель территорий, которые являются частью Украины, отмечается в заявлении.

"Европейский Союз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул спикер.

Напомним, 13 сентября МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ 13 сентября местных "выборов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.