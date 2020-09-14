Євросоюз заявив про невизнання місцевих "виборів" у Криму

У Європейському Союзі заявили по невизнання так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, які відбулися у неділю.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві речника ЄС з питань зовнішніх справ та політики безпеки.

"13 вересня в Російській Федерації пройшли регіональні та місцеві вибори. Вибори губернатора також пройшли в Севастополі. Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - сказано в заяві.

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Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні в Криму, та хто претендує на те, щоб "представляти" Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС як представник територій, які є частиною України, наголошується у заяві.

"Європейський Союз непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслив речник.

Нагадаємо, 13 вересня МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням РФ 13 вересня місцевих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, у тому числі шляхом розширення санкцій.