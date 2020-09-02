Российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева в связи с появлением новой информации по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

В частности, как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, Министерство иностранных дел намерено проинформировать посла России о результатах расследования отравления Навального.

По данным российских СМИ, автомобиль посла РФ выехал из здания посольства примерно в 16.10 по местному времени.

"Ему в очередной раз была передана просьба федерального правительства полностью и прозрачно объяснить основы этого теперь уже доказанного отравления Алексея Навального", - заявил министр иностранных дел Хайко Маас после визита посла.

Как сообщалось, в немецком правительстве заявили о "недвусмысленных доказательствах" наличия химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера.

Федеральное правительство обещает обсудить "соответствующую совместную реакцию" со своими партнерами в ЕС и НАТО.

В Кремле пока заявляют, что еще не получали от немецких партнеров каких-либо данных об отравлении Навального.