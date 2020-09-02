США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда

Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды в связи с ее расследованием того, совершали ли американские войска военные преступления в Афганистане.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео также сообщил, что Факисо Мочочоко, глава отдела юрисдикции, комплементарности и сотрудничества МУС, также был внесен в черный список в соответствии с санкциями, на которые президент Дональд Трамп дал согласие в июне.

Санкции предусматриваются замораживание активов и запрет на поездки.

"Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что МКС продолжает нацеливаться на американцев, к сожалению", - сказал Помпео.

Помпео также заявил, что физические и юридические лица, которые продолжают оказывать материальную поддержку Бенсуде и Мочочоко, также рискуют подвергнуться санкциям.

Госдепартамент также ограничил выдачу виз лицам, которые, по словам Помпео, были вовлечены в усилия суда по расследованию действий американского персонала, хотя он и не назвал конкретные имена.

В ноябре 2017 года прокурор МУС обратилась к судьям с просьбой поручить ей расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества в Афганистане с 1 мая 2003 года, в том числе в регионах, где ЦРУ держали заключенных.

15 марта этого года Соединенные Штаты объявили о введении визовых ограничений для сотрудников МУС, которые причастны к расследованию в отношении американских военных в Афганистане.

Соединенные Штаты отозвали въездную визу Бенсуды в прошлом году из-за возможного расследования в Афганистане. Но в соответствии с Соглашением между ООН и Вашингтоном она по-прежнему могла регулярно ездить в Нью-Йорк, чтобы информировать Совет Безопасности ООН о делах, переданных ею в Гаагский суд.

США никогда не присоединялись к МУС и не признают его авторитет над американскими гражданами, заявляя, что это представляет угрозу национальному суверенитету.