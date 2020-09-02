США запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати в середу запровадили санкції щодо прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуди у зв'язку з її розслідуванням того, чи чинили американські війська воєнні злочини в Афганістані.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео також повідомив, що Факісо Мочочоко, голова відділу юрисдикції, комплементарності та співпраці МКС, також був внесений до чорного списку відповідно до санкцій, на які президент Дональд Трамп дав згоду у червні.

Санкції передбачаються заморожування активів і заборону на поїздки.

"Сьогодні ми робимо наступний крок, тому що МКС продовжує націлюватися на американців, на жаль", - сказав Помпео.

Помпео також заявив, що фізичні та юридичні особи, які продовжують надавати матеріальну підтримку Бенсуді і Мочочоко, також ризикують піддатися санкціям.

Держдепартамент також обмежив видачу віз особам, які, за словами Помпео, були залучені в зусилля суду з розслідування дій американського персоналу, хоча він і не назвав конкретні імена.

У листопаді 2017 року прокурор МКС звернулась до суддів з проханням доручити їй розслідування можливих військових злочинів і злочинів проти людства в Афганістані з 1 травня 2003 року, у тому числі в регіонах, де ЦРУ тримали ув'язнених.

15 березня цього року Сполучені Штати оголосили про запровадження візових обмежень для співробітників МКС, які причетні до розслідування щодо американських військових в Афганістані.

Сполучені Штати відкликали в'їзну візу Бенсуди в минулому році через можливе розслідування в Афганістані. Але відповідно до Угоди між ООН і Вашингтоном вона як і раніше могла регулярно їздити в Нью-Йорк, щоб інформувати Раду Безпеки ООН про справи, передані нею до Гаазького суду.

США ніколи не приєднувалися до МКС і не визнають його авторитет над американськими громадянами, заявляючи, що це становить загрозу національному суверенітету.