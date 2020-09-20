Циклон в Греции: двое погибших, массовые разрушения

По меньшей мере два человека погибли в Греции в результате действий циклона Янис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях, когда циклон Янис прошелся по районам к северу от Афин. Поезда, соединяющие север и юг страны, сокращены.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис направил трех высших должностных лиц в наиболее пострадавший центральный регион.

Циклон также ударил по ионических островах Кефалония и Закинф, вызвав шторм. Рейсы и паромные перевозки были отменены, а туристам посоветовали оставаться в помещениях.

Экстренные службы сообщили, что получили более 2000 вызовов о помощи.