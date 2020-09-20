Циклон в Греции: двое погибших, массовые разрушения
Воскресенье, 20 сентября 2020, 14:03
По меньшей мере два человека погибли в Греции в результате действий циклона Янис.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Сотни людей оказались в ловушке в затопленных зданиях, когда циклон Янис прошелся по районам к северу от Афин. Поезда, соединяющие север и юг страны, сокращены.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис направил трех высших должностных лиц в наиболее пострадавший центральный регион.
Циклон также ударил по ионических островах Кефалония и Закинф, вызвав шторм. Рейсы и паромные перевозки были отменены, а туристам посоветовали оставаться в помещениях.
Экстренные службы сообщили, что получили более 2000 вызовов о помощи.
Известно о двух погибших. Еще одна женщина пока не найдена спасателями.
Также проводятся поиски лодки, которая, как считается, перевозил 55 мигрантов, и мог попасть в шторм.
Напомним, циклон "Янис" относится к "medicanes" - средиземноморским ураганам, которые однако существенно слабее тропических. Впрочем, нынешний Янис считается феноменально сильным, как для средиземноморского региона.
Также проводятся поиски лодки, которая, как считается, перевозил 55 мигрантов, и мог попасть в шторм.
Напомним, циклон "Янис" относится к "medicanes" - средиземноморским ураганам, которые однако существенно слабее тропических. Впрочем, нынешний Янис считается феноменально сильным, как для средиземноморского региона.
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