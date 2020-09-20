Циклон у Греції: двоє загиблих, масові руйнування

Щонайменше двоє осіб загинуло у Греції внаслідок дій циклону Яніс.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Сотні людей опинилися в пастці у затоплених будівлях, коли циклон Янис пройшовся по районам на північ від Афін. Поїзди, що з'єднують північ і південь країни, скорочені.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс направив трьох найвищих посадових осіб до найбільш постраждалого центрального регіону.

Циклон також вдарив по іонічних островах Кефалонія та Закінф, викликавши шторм. Рейси та паромні перевезення були скасовані, а туристам порадили залишатися в приміщеннях.

Екстрені служби повідомили, що отримали понад 2000 викликів про допомогу.

Наразі відомо про двох загиблих. Ще одна жінка поки не знайдена рятівниками.

Також проводяться пошуки човна, який, як вважається, перевозив 55 мігранті, і міг потрапити у шторм.

Нагадаємо, циклон "Яніс" відноситься до "medicanes" - середземноморських ураганів, які проте суттєво слабіші за тропічні. Втім, цьогорічний Яніс вважається феноменально сильним, як для середземноморського регіону.