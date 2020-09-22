Коронавирус: ЕС запустил программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро

Все страны Европейского Союза предоставили двусторонние гарантии для начала работы финансового инструмента SURE, который обеспечит до 100 млрд евро для защиты рабочих мест и работников, пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Добровольное обязательство относительно гарантий является важным выражением солидарности в условиях беспрецедентного кризиса. Эти гарантии необходимы для расширения объема займов, которые можно предоставлять государствам-членам, одновременно обеспечивая главный кредитный рейтинг Союза и прочную позицию на международных рынках капитала", - говорится в заявлении.

Комиссия уже представила Совету ЕС предложения по решению о предоставлении финансовой поддержки в размере 87,3 млрд евро 16 государствам-членам за инструментом SURE. Только Рада примет эти предложения, финансовая поддержка будет предоставляться в форме займов, предоставляемых ЕС государствам-членам на выгодных условиях.

"Эти займы помогут государствам-членам в решении внезапного увеличения государственных расходов для сохранения занятости в условиях пандемического кризиса. В частности, они помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени и другие подобные мероприятия, которые они ввели в ответ на пандемию коронавируса, в частности для самозанятых", - пояснили в Еврокомиссии.

Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их доли в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.

Инструмент будет действовать до 31 декабря 2022 года. По предложению ЕК, Совет ЕС может продлить этот период, если того потребует экономическая ситуация.

Это один из трех механизмов, предусмотренных в рамках пакета объемом 540 млрд евро, одобренного лидерами ЕС в апреле.