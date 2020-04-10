Міністри фінансів ЄС узгодили план підтримки економіки на 540 млрд євро

Міністри фінансів Європейського союзу погодили пакет економічних заходів на суму в 540 мільярдів євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів Португалії і президент Єврогрупи Маріо Сентено пояснив, що 100 мільярдів євро підуть на схему субсидування заробітної плати, щоб компанії могли скоротити робочий час, а не робочі місця.

За його словами, Європейський інвестиційний банк розширить кредитування компаній на 200 мільярдів євро, а фонд Європейського механізму стабільності в єврозоні надасть урядам 240 мільярдів євро дешевих кредитів.

Угода була досягнута після того, як Німеччина і Франція зуміли подолати опозицію з боку Нідерландів щодо додавання економічних умов до надзвичайного кредиту для урядів, які переживають наслідки пандемії, і запропонували Італії запевнення в тому, що блок проявить солідарність.

Але в угоді не згадується використання спільного боргу для фінансування відновлення - те, на чому сильно наполягали Італія, Франція та Іспанія, але це "червона лінія" для Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Австрії.

Рішення ще мають затвердити лідери 27 країн ЄС, що означає, що ще належить провести багато серйозних дискусій з цього питання.

Пакет нових заходів дозволить довести загальну фінансову реакцію ЄС на епідемію до 3,2 трильйона євро, що є найбільшою подібною програмою в світі.

Раніше повідомлялося, що міністри не можуть домовитися з приводу умов для кредитних ліній з фонду порятунку єврозони і ідеї об'єднання боргів.

Без угоди про скоординовані дії уряду будуть змушені діяти самотужки, і їм доведеться позичати гроші на ринках, щоб пом'якшити економічні наслідки, що загрожує борговою кризою.

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