Еврокомиссия: сейчас последний шанс избежать второй волны COVID-19

Европейская комиссия призвала страны ЕС и граждан осознать опасность второй волны пандемии коронавируса, предупредив, что в противном случае снова придется прибегать к жесткому карантину.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает "Европейская правда".

"Поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев, чем в пик в марте, совершенно очевидно, что этот кризис не прошел. Сейчас решающий момент, и каждый должен действовать решительно и использовать те инструменты, которые мы имеем. Это означает, что все государства-члены должны быть готовы начать меры контроля немедленно и в нужное время, при первых же признаках потенциальных новых вспышек. Это может быть наш последний шанс не допустить повторения прошлой весны", - сказала она.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в четверг опубликовал обновленную оценку рисков пандемии COVID-19 вместе с рядом рекомендаций.

Обновленная оценка риска показывает, что показатели инфицирования в ЕС и Великобритании с августа постоянно росли, и принятые меры не всегда были достаточными для уменьшения или контроля.

Указывается на необходимость вводить меры контроля при первых признаках новых вспышек. Среди них - активизация тестирования и отслеживание контактов, улучшение надзора за охраной здоровья, обеспечение лучшего доступа к средствам индивидуальной защиты и лекарственным средствам.

"Мы наблюдаем тревожное увеличение количества случаев COVID-19, обнаруженных в Европе. Пока не существует безопасной и эффективной вакцины, быстрая идентификация, тестирование и карантин контактов с высоким риском являются одними из наиболее эффективных мер по уменьшению передачи инфекции", - сказала директор центра Андреа Аммон.