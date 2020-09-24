Єврокомісія: зараз останній шанс уникнути другої хвилі COVID-19

Європейська комісія закликала країни ЄС та громадян усвідомити небезпеку другої хвилі пандемії коронавірусу, попередивши, що в іншому випадку знову доведеться вдаватися до жорсткого карантину.

Про це сказала єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, повідомляє "Європейська правда".

"Оскільки в деяких державах-членах спостерігається більша кількість випадків, ніж у пік у березні, абсолютно очевидно, що ця криза не пройшла. Зараз вирішальний момент, і кожен повинен діяти рішуче та використовувати ті інструменти, які ми маємо. Це означає, що всі держави-члени повинні бути готові розпочати заходи контролю негайно та в потрібний час, при перших же ознаках потенційних нових спалахів. Це може бути наш останній шанс не допустити повторення минулої весни", - сказала вона.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) у четвер опублікував оновлену оцінку ризиків щодо пандемії COVID-19 разом із низкою рекомендацій.

Оновлена оцінка ризику показує, що показники інфікування в ЄС та Великій Британії з серпня постійно зростали, і що вжиті заходи не завжди були достатніми для зменшення чи контролю.

Вказується на необхідність запроваджувати заходи контролю при перших ознаках нових спалахів. Серед них - активізація тестування та відстеження контактів, поліпшення нагляду за охороною здоров'я, забезпечення кращого доступу до засобів індивідуального захисту та лікарських засобів.

"Ми спостерігаємо тривожне збільшення кількості випадків COVID-19, виявлених у Європі. Поки не існує безпечної та ефективної вакцини, швидка ідентифікація, тестування та карантин контактів з високим ризиком є одними з найбільш ефективних заходів щодо зменшення передачі інфекції", - сказала директор центру Андреа Аммон.