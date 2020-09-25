Киев занял лишь 4-е место в рейтинге евроинтеграции регионов Украины - исследование

Лидерами евроинтеграции среди регионов Украины стали Львовская, Винницкая и Тернопольская области.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в исследовании "Еврокарта Украины", подготовленный аналитическим Центром "Новая Европа".

Это уже второй ежегодный рейтинг, подготовленный центром.

Рейтинг подготовлен на основе девяти индикаторов, среди которых экономическая интеграция, инфраструктура, локальная демократия, экологическая и энергетическая политика, гендерное равенство и т.п.

Максимально регион может получить 342 балла. Однако самый высокий рейтинг - Львовщины - составляет 228,27 балла. В тройке лидеров также Винницкая (203,67) и Тернопольская (200,09) области.

Показательно, что среди лидеров - не только западные области. Так, на пятом месте оказалась Харьковская область (188,45), а на шестом - Сумская (187,85).

В то же время предпоследнее место - у Закарпатья (132,67 балла). Худший показатель только в Луганской области (117,74).

Киев получил 192,79 балла и занял четвертое место. Киевская область оказалась одним из аутсайдеров рейтинга - у нее только 146,85 балла.