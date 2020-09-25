Київ зайняв лише 4-те місце в рейтингу євроінтеграції регіонів України – дослідження

Лідерами євроінтеграції серед регіонів України є Львівська, Вінницька та Тернопільська області.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані містяться у дослідженні "Євромапа України", підготовлений аналітичним Центром "Нова Європа".

Це вже другий щорічний рейтинг, підготовлений центром.

Рейтинг підготовлений на основі 9 індикаторів, серед яких економічна інтеграція, інфраструктура, локальна демократія, екологічна та енергетична політика, гендерна рівність тощо.

Максимально регіон може отримати 342 бали. Однак найвищий рейтинг – у Львівщини – становить 228,27 бала. У трійці лідерів також Вінницька (203,67) та Тернопільська (200,09) області.

Показово, що серед лідерів - не лише західноукраїнські області. Так, на п’ятому місці виявилася Харківська область (188,45), а на шостому - Сумська (187,85).

Передостаннє місце у Закарпаття (132,67 бала). Гірший показник лише у Луганської області (117,74).

Київ отримав 192,79 бала та зайняв четверте місце. Київська область виявилася одним із аутсайдерів рейтингу - у неї лише 146,85 бала.