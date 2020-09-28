Меркель обеспокоена второй волной коронавируса: "к Рождеству может быть 19 000 в день"

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность развитием эпидемии коронавируса в стране и предупредила о "19 200 заражениях в день" к Рождеству.

Об этом Меркель сказала во время видеоконференции с президиумом своей партии ХДС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", - заявила Меркель, которая в течение нескольких месяцев призывала строго соблюдать коронавирусные правила.

По словам Меркель, число инфицированных в Европе вызывает беспокойство и в Германии нужно сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии.

Канцлера сказал, что теперь необходимо установить приоритеты: "Поддерживать экономику, держать школы и детские сады открытыми. Футбол второстепенен", - заявила Меркель.

Канцлер также считает проблемными вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.

В субботу в Германии было зафиксировано 2507 новых случаев коронавируса за сутки – это максимальное значение с апреля.

Для сравнения, в воскресенье во Франции было зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев заражения.