Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Верховный суд Испании подтвердил решение, по которому лидер Каталонии должен уйти с должности

Мэром румынского города избрали умершего от коронавируса кандидата

Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ

Кабмин определил новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии






Меркель обеспокоена второй волной коронавируса: "к Рождеству может быть 19 000 в день"

Понедельник, 28 сентября 2020, 14:02

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность развитием эпидемии коронавируса в стране и предупредила о "19 200 заражениях в день" к Рождеству.

Об этом Меркель сказала во время видеоконференции с президиумом своей партии ХДС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", - заявила Меркель, которая в течение нескольких месяцев призывала строго соблюдать коронавирусные правила.

По словам Меркель, число инфицированных в Европе вызывает беспокойство и в Германии нужно сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии.

Канцлера сказал, что теперь необходимо установить приоритеты: "Поддерживать экономику, держать школы и детские сады открытыми. Футбол второстепенен", - заявила Меркель.

Канцлер также считает проблемными вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.

В субботу в Германии было зафиксировано 2507 новых случаев коронавируса за сутки – это максимальное значение с апреля.

Для сравнения, в воскресенье во Франции было зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев заражения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Меркель
powered by lun.ua