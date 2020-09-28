Меркель занепокоєна другою хвилею коронавірусу: "до Різдва може бути 19 тисяч на день"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість розвитком епідемії коронавірусу в країні і попередила про ймовірність "19 200 заражених на день" до Різдва.

Про це Меркель сказала під час відеоконференції з президією своєї партії ХДС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Необхідно дуже чітко усувати локальні джерела інфекції, інакше у нас буде 19 200 випадків зараження на день на Різдво", - заявила Меркель, яка протягом кількох місяців закликала суворо дотримуватися коронавірусних правил.

За словами Меркель, число інфікованих в Європі викликає занепокоєння і в Німеччині потрібно зробити все, щоб цифри не росли в геометричній прогресії.

Канцлер сказав, що тепер необхідно встановити пріоритети: "Підтримувати економіку, тримати школи і дитячі садки відкритими. Футбол - другорядний", - заявила Меркель.

Канцлер також вважає проблемними вечірки, відвідування ресторанів і релігійних заходів.

У суботу в Німеччині було зафіксовано 2507 нових випадків коронавірусу за добу - це максимальне значення з квітня.

Для порівняння, в неділю у Франції було зареєстровано понад 11 тисяч нових випадків зараження.