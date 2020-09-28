В Турции начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Турецкие врачи 28 сентября впервые вкололи вакцину от коронавируса человеку в рамках тестового исследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

53-летний Асим Баштюрк вызвался для участия в третьей фазе испытания вакцины, разработанной в Китае.

"Я согласился на это по собственному желанию. Конечно, мы хотим, чтобы этот вирус, который создает проблемы для Турции и всего мира, был в ближайшее время ликвидирован", - сказал он журналистам.

Тестирование вакцины проводится в медицинском университете Стамбула.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в понедельник заявил об уменьшении количества больных COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, и больных пневмонией. "Нет сомнений, что принятые меры против коронавируса работают", - написал он в Twitter.