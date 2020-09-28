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У Туреччині почали випробування вакцини від коронавірусу на людях

Понеділок, 28 вересня 2020, 16:37

Турецькі лікарі 28 вересня вперше вкололи вакцину від коронавірусу людині в рамках тестового дослідження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

53-річний Асім Баштюрк зголосився для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.

 

"Я зголосився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини і всього світу, був найближчим часом ліквідований", - сказав він журналістам.

Тестування вакцини проводиться у медичному університеті Стамбулу.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у понеділок заявив про зменшення кількості хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані, та хворих на пневмонію. "Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють", - написав він у Twitter.

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