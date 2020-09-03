Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать трагические события прошлого

Министры иностранных дел Украины и Польши призывают не политизировать трагических событиях общего прошлого.

Согласно заявлению МИД Украины, такую ​​позицию озвучили Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау в телефонном разговоре, пишет "Европейская правда".

Заявление касается последних событий вокруг мемориальной доски в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области.

Недавно там открыли мемориальную таблицу в память о погибших в 1944 году жителях села. На ней употребляется фраза "бандиты из Армии Крайовой".

В связи с этим посол Польши Бартош Цихоцкий обратился к председателю Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец и выразил решительный протест.

Главы МИД Украины и Польши в связи с установлением доски призвали не политизировать вопрос трагических страниц общего исторического прошлого украинского и польского народов и не допустить "войны памятников".

"Министры согласились, что нашей общей задачей является недопущение влияния исторического прошлого на добрососедский характер украинско-польских отношений и положительную динамику развития стратегического партнерства между Украиной и Польшей... Трагические события в селе Гута Пеняцкая в феврале 1944 года - это общая память, общая история, общая молитва украинцев, поляков и евреев, которые жили в этом селе. Гута Пеняцкая - это один из символов примирения между нашими народами", - говорится в коммюнике, обнародованном МИД Украины.

МИД напоминают, что в 2009 году президенты Украины и Польши совместно почтили память погибших в Гуте Пеняцкой.

"Любые спорные моменты следует решать исключительно в плоскости практического сотрудничества и диалога специалистов-историков двух стран", - добавляют в коммюнике.