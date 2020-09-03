Глави МЗС України та Польщі спільно закликали не політизувати трагічні події минулого
Міністри закордонних справ України та Польщі закликають не політизувати трагічні події спільного минулого.
Згідно із заявою МЗС України, таку позицію озвучили Дмитро Кулеба та Збігнев Рау у телефонній розмові, пише "Європейська правда".
Заява стосується останніх подій довкола меморіальної дошки у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівської області.
Нещодавно там відкрили меморіальну таблицю у пам’ять про загиблих у 1944 році мешканців села. На ній вживається фраза "бандити з Армії Крайової".
У зв’язку з цим посол Польщі Бартош Ціхоцький звернувся до голови Бродівської районної державної адміністрації Оксани Прокопець та висловив рішучий протест.
Глави МЗС України та Польщі у зв’язку зі встановленням дошки закликали не політизувати питання трагічних сторінок спільного історичного минулого українського і польського народів та не допустити "війни пам’ятників".
"Міністри погодились, що нашим спільним завданням є недопущення впливу історичного минулого на добросусідський характер українсько-польських відносин та позитивну динаміку розвитку стратегічного партнерства між Україною і Польщею… Трагічні події у селі Гута Пеняцька у лютому 1944 року – це спільна пам’ять, спільна історія, спільна молитва українців, поляків та євреїв, які мешкали у цьому селі. Гута Пеняцька – це один із символів примирення між нашими народами", - йдеться у комюніке, оприлюдненому МЗС України.
МЗС нагадують, що у 2009 році президенти України та Польщі спільно вшанували пам’ять загиблих у Гуті Пеняцькій.
"Будь-які спірні моменти слід вирішувати виключно у площині практичної співпраці та діалогу фахівців-істориків двох країн", - додають у комюніке.