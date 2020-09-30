Трамп уклонился от осуждения идеи превосходства белой расы

Президент США Дональд Трамп во время теледебатов со своим оппонентом Джо Байденом не стал прямо осуждать белый супрематизм – идеологию белого расизма.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время дебатов модератор неоднократно спрашивал Трампа, осуждает ли он белый супрематизм. Трамп сначала уклонился от этого вопроса, заявив, что он в основном видит насилие "со стороны левых".

Президент в конце концов ответил на вопрос модератора, упомянув о группе Proud Boys, исповедующей идеи белого супрематизма, и сказал: "Proud Boys, отойдите, стойте рядом. Но я вам скажу, что кто-то должен что-то сделать с Антифа и левыми. Потому что проблема не в правых, проблема в левых".

После этого Трамп еще несколько раз повторил тезисы с осуждением движения Антифа.

"Антифа-опасная, радикальная группа, и вы должны быть осторожны с ними" - заявил он.

Американское правительство считает терроризм белых супрематистов одной из самых серьезных угроз, стоящих перед нацией. Выступая в этом месяце в Комитете по национальной безопасности Палаты представителей, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что большинство угроз внутреннего терроризма и насилия исходит от "расово мотивированного насильственного экстремизма", в основном от людей, которые являются сторонниками идеологии белого супрематизма.

Вместо этого в отличие от Трампа Рэй описал Антифа как идеологию или движение, а не организованную группу, и сказал, что ФБР расследует некоторые случаи, связанные с людьми, которые идентифицируют себя с Антифа. Но он сказал, что насилие на протестах не похоже на организованное или связанное с одной группой. Протесты за расовую справедливость порой оборачивались насилием, но в основном носили мирный характер.