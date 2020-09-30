Трамп ухилився від засудження ідеї вищості білої раси

Президент США Дональд Трамп під час теледебатів зі своїм опонентом Джо Байденом не став прямо засуджувати білий супрематизм – ідеологію білого расизму.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Під час дебатів модератор неодноразово запитував Трампа, чи засуджує він білий супрематизм. Трамп спочатку ухилився від цього питання, заявивши, що він в основному бачить насильство "з боку лівих".

Президент зрештою відповів на запитання модератора, згадавши про групу Proud Boys, яка сповідує ідеї білого супрематизму, і сказав: " Proud Boys, відійдіть, стійте поруч. Але я вам скажу, що хтось повинен щось зробити з Антифа і лівими. Тому що проблема не в правих, проблема в лівих".

Після цього Трамп ще декілька разів повторив тези з засудженням руху Антифа.

"Антифа - небезпечна, радикальна група, і ви повинні бути обережні з ними" - заявив він.

Американський уряд вважає тероризм білих супрематистів однією з найсерйозніших загроз, що стоять перед нацією. Виступаючи в цьому місяці в Комітеті з національної безпеки Палати представників, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що більшість загроз внутрішнього тероризму і насильства виходить від "расово мотивованого насильницького екстремізму", в основному від людей, які є прихильниками ідеології білого супрематизму.

Натомість на відміну від Трампа Рей описав Антифа як ідеологію або рух, а не організовану групу, і сказав, що ФБР розслідує деякі випадки, пов'язані з людьми, які ідентифікують себе з Антифа. Але він сказав, що насильство на протестах не схоже на організоване або пов'язане з однією групою. Протести за расову справедливість часом оберталися насильством, але в основному носили мирний характер.

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