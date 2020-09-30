В немецком городе 2500 человек на карантине после большой свадьбы

Немецкий город Хамм в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия неожиданно стал центром вспышки коронавируса из-за одной большой турецкой свадьбы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

В городе с 182 тысячами жителей за последние семь дней было в среднем 87,1 больных на 100 000 населения. В среду этот показатель составил 94,9 новых случаев и продолжает расти. По данным Института Роберта Коха, это - самый высокий показатель среди всех немецких городов.

Толчком для внезапного роста заболеваемости стала большая свадьба и связанные с ней другие торжества, которые состоялись в Хамме и Дортмунде в начале сентября и через неделю в городе Верль.

Перед свадьбой 46 женщин проводили традиционное празднование. Позже выяснилось, что две женщины уже были заражены коронавирусом. На самой свадьбе присутствовали более 300 человек, большинство из них имеют положительный тест, другие ждут результатов.

Из-за большого количества инфицированных власти были вынуждены ограничить обучение в 11 школах, всего сейчас на карантине находятся около 2500 человек.

"Я зол по этому поводу. Одна семья поставила весь город в такую ​​ситуацию и создает стресс для различных групп соотечественников. Мы будем действовать в их отношении со всеми юридическими возможностями, которые у нас есть", - сказал мэр города Томас Хунштегер-Петерман.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

Среди мер - ограничение количества людей на частных и публичных вечеринках. Также 16 федеральных земель теперь смогут вводить временные ограничения или временные запреты на продажу алкоголя в ресторанах и барах в попытке обуздать инфекцию.