У німецькому місті 2500 осіб на карантині після великого весілля

Німецьке місто Хамм у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія несподівано стало осередком спалаху коронавірусу через одне велике турецьке весілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Focus.

Місто з 182 тисячами мешканців за останні сім днів мало в середньому 87,1 хворих на 100 тисяч населення. У середу цей показник склав 94,9 нових випадків і продовжує зростати. За даними Інституту Роберта Коха, це - найвищий показник серед усіх німецьких міст.

Поштовхом для раптового росту захворювання стало велике весілля та пов'язані з ним інші урочистості, які відбулися в Хаммі та Дортмунді на початку вересня та через тиждень у місті Верль.

Перед весіллями 46 жінок проводили традиційне святкування. Пізніше з’ясувалося, що дві жінки вже були заражені коронавірусом. На самому весілля були присутні понад 300 осіб, більшість із них мають позитивний тест, інші чекають результатів.

Через велику кількість інфікованих влада була змушена обмежити навчання в 11 школах, загалом зараз на карантині перебувають близько 2500 людей.

"Я злюся з цього приводу. Одна родина поставила все місто в таку ситуацію і створює стрес для різних груп співвітчизників. Ми будемо діяти щодо них з усіма юридичними можливостями, які у нас є", - сказав мер міста Томас Хунштегер-Петерман.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про нові заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Серед заходів - обмеження кількості людей на приватних і публічних вечірках. Також 16 федеральних земель тепер матимуть можливість вводити тимчасові обмеження або тимчасові заборони на продаж алкоголю в ресторанах і барах в спробі приборкати інфекції.