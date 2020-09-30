Норвегия ослабит национальные ограничения по коронавирусу

Норвегия с 12 октября отменит ряд национальных коронавирусных ограничений, включая запрет на подачу алкоголя после полуночи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Премьер-министр Эрна Солберг в среду объявила это решение, несмотря на то, что столица Осло усиливает местные ограничения, как и ряд муниципалитетов, расположенных за пределами столицы.

С 12 октября будут разрешены развлекательные виды спорта для взрослых, на мероприятиях под открытым небом смогут собираться до 600 человек и будет снова разрешено продавать алкоголь после полуночи.

Если массовое мероприятие собирает до 600 человек, они должны быть разделены на три группы по 200 человек, и все должны поддерживать социальную дистанцию ​​не менее метра.

В городах с местными ограничениями в ответ на локальные вспышки COVID-19, таких как Осло, местные правила будут иметь приоритет над национальными.

В настоящее время в Норвегии госпитализированы 24 человека с коронавирусом. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 781 новый случай COVID-19.