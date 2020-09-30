Норвегія послабить національні обмеження щодо коронавірусу

Норвегія з 12 жовтня скасує низку національних коронавірусних обмежень, включаючи заборону на подачу алкоголю після півночі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прем'єр-міністр Ерна Солберг в середу оголосила це рішення, незважаючи на те, що столиця Осло посилює місцеві обмеження, як і ряд муніципалітетів, розташованих за межами столиці.

З 12 жовтня будуть дозволені розважальні види спорту для дорослих, на заходах просто неба зможуть збиратися до 600 осіб і буде знову дозволено продавати алкоголь після півночі.

Якщо масовий захід збирає до 600 осіб, вони повинні бути розділені на три групи по 200 осіб, і всі повинні підтримувати соціальну дистанцію не менше 1 метра.

У містах з місцевими обмеженнями у відповідь на локальні спалахи COVID-19, таких як Осло, місцеві правила матимуть пріоритет над національними.

В даний час в Норвегії госпіталізовані 24 людини з коронавірусом. За останній тиждень в країні зареєстровано 781 новий випадок COVID-19.