В Латвии задержали главу Государственной пограничной службы

Бюро внутренней безопасности Латвии задержало главу Государственной пограничной службы Гунтис Пуятса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Адвокат Пуятса Алла Юраша сообщила, что ее подзащитного задержали утром, а сейчас уже отпустили. К нему применен статус подозреваемого в связи неисполнением обязанностей государственного должностного лица, что повлекло серьезные последствия.

Инкриминируемое преступление связано со строительством инфраструктуры на латвийско-российской границе. Вероятно всего, это и же дело, в котором фигурирует бывший глава пограничной охраны Нормунд Гарбарс. Он был задержан в прошлом году, в начале сентября, по делу о возможных преступлениях при строительстве инфраструктуры пограничной зоны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе.

По словам адвоката, у Пуятса прошел обыск, но ничего существенного изъято не было. "Решение о признании подозреваемым непонятно", - считает Юраша. По ее словам, запрет на исполнение обязанностей будет обжалован.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс комментарии об этом деле пока не дает.