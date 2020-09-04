У Латвії затримали главу Державної прикордонної служби

Бюро внутрішньої безпеки Латвії затримало голову Державної прикордонної служби Гунтіс Пуятса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Адвокат Пуятса Алла Юраша повідомила, що її підзахисного затримали вранці, а зараз вже відпустили. До нього застосовано статус підозрюваного у зв'язку невиконанням обов'язків державної посадової особи, що спричинило серйозні наслідки.

Інкримінований злочин пов'язаний з будівництвом інфраструктури на латвійсько-російському кордоні. Ймовірно за все, це та ж справа, в якій фігурує колишній глава прикордонної охорони Нормунд Гарбарс. Він був затриманий в минулому році, на початку вересня, у справі про можливі злочини при будівництві інфраструктури прикордонної зони на латвійсько-російському і латвійсько-білоруському кордоні.

За словами адвоката, у Пуятса пройшов обшук, але нічого істотного вилучено не було. "Рішення про визнання підозрюваним незрозуміле", - вважає Юраша. За її словами, заборона на виконання обов'язків буде оскаржена.

Міністр внутрішніх справ Сандіс Гіргенс коментарі про цю справу поки не дає.