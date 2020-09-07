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Макрон и Джонсон требуют в РФ срочно объяснить, как отравили Навального

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:17

Лидеры Франции и Великобритании настаивают на неотложных объяснениях России относительно отравления оппозиционера Алексея Навального на российской территории.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Эммануэля Макрона с Борисом Джонсоном в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Отмечается, что Джонсон и Макрон выразили возмущение из-за нападения на Навального. "Они вновь заявили, что России необходимо срочно объяснить, как лидера оппозиции отравили "Новичком", - отметили в британском правительстве.

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Французский президент Макрон в своем Twitter сообщил, что обсудил с Джонсоном "дальнейшие действия после отравления Алексея Навального".

Как сообщалось, 7 сентября немецкая клиника Шарите, где на лечении находится Алексей Навальный, сообщила, что политика вывели из комы.

Навальный лечится в немецкой больнице с 22 августа после того, как его самолетом без сознания эвакуировали из России.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. 

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