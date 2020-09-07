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Макрон і Джонсон вимагають у РФ терміново пояснити, як отруїли Навального 

Понеділок, 7 вересня 2020, 18:17

Лідери Франції та Великої Британії наполягають на невідкладних поясненнях Росії стосовно отруєння опозиціонера Алексєя Навального на російській території. 

Про це йшлося під час телефонної розмови Еммануеля Макрона з Борисом Джонсоном у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Відзначається, що Джонсон і Макрон висловили обурення через напад на Навального. "Вони знову заявили, що Росії необхідно терміново пояснити, як лідера опозиції отруїли "Новічком", - відзначили у британському уряді. 

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Французький президент Макрон у своєму Twitter повідомив, що обговорив з Джонсоном "подальші дії після отруєння Алексєя Навального".

Як повідомлялося, 7 вересня німецька клініка Шаріте, де на лікуванні перебуває Алексєй Навальний, повідомила, що політика вивели з коми. 

Навальний лікується у німецькій лікарні з 22 серпня після того, як його літаком непритомного евакуювали з Росії.

 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

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Навальний Макрон Велика Британія Росія
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