Навальный считает, что за покушением на него стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит президент России Владимир Путин.

Об этом он рассказал в своем первом после отравления интервью немецкому изданию Spiegel.

"Я считаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий", - отметил он.

Также политик рассказал, что все равно планирует вернуться в Россию.

"Моя работа - остаться "парнем, который не боится". И я не боюсь", - говорит он.

Разговор состоялся вечером 30 сентября и продолжался два часа, полный его текст еще не опубликован.

Журналисты отмечают, что Навальный на первый взгляд не выглядит человеком, который недавно был в коме - он держится бодро, шутит и смеется. В то же время, самостоятельно налить себе воду в стакан ему было трудно из-за дрожания рук.

Напомним, на прошлой неделе Навального выписали из стационара немецкой клиники "Шарите", где он проходил лечение.

28 сентября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила его в клинике. Spiegel называет визит Меркель необычным жестом и утверждает, что это еще один знак того, насколько канцлер серьезно воспринимает инцидент с Навальным и не собирается спустить дело на тормозах.

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