Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть Путін

Російський опозиціонер Алєксєй Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть президент Росії Владімір Путін.

Про це він розповів у своєму першому після отруєння інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

"Я вважаю, що за цим злочином стоїть Путін, і в мене немає інших версій", - зазначив він.

Також політик розповів, що все одно планує повернутися до Росії.

"Моя робота - залишитися "хлопцем, який не боїться". І я не боюся", - каже він.

Розмова відбулася увечері 30 вересня і тривала дві години.

Журналісти зазначають, що Навальний на перший погляд не виглядає людиною, яка нещодавно була в комі - він тримається бадьоро, жартує і сміється. Водночас, самостійно налити собі воду у склянку йому було важко через тремтіння рук.

Нагадаємо, минулого тижня Навального виписали зі стаціонару німецької клініки "Шаріте", де він проходив лікування.

28 вересня стало відомо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала його у клініці. Spiegel називає візит Меркель незвичним жестом і стверджує, що це ще один знак того, наскільки канцлерка серйозно сприймає інцидент з Навальним і не збирається спустити справу на гальмах.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

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