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В Италии впервые с апреля суточное количество случаев коронавируса превысило 2 тысячи

Четверг, 1 октября 2020, 19:41

В Италии в четверг зарегистрировано 2548 новых случаев заражения коронавирусом за сутки - впервые с конца апреля количество заражений превысило 2 тысячи случаев за один день.

Таковы данные Минздрава Италии, сообщает "Европейская правда".

Частично этот рост объясняется новым рекордом тестирований за сутки - 118 236.

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За сутки зарегистрировано 24 смерти, связанные с коронавирусом - гораздо меньше, чем фиксировали в марте и апреле, в разгар пандемии.

Последний раз в Италии было зарегистрировано более 2 тысяч случаев заболевания 29 апреля. В тот же день умерли 323 человека.

Италия стала первой страной в Европе, сильно пораженной COVID-19, и имеет наибольшее количество погибших на континенте: 35 918.

Благодаря одному из самых суровых карантинов в мире правительству удалось к лету взять эпидемию под контроль.

За последние два месяца количество новых случаев заболевания медленно росло, однако осталось намного ниже, чем в других странах Европы.

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