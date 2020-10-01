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В Італії вперше з квітня добова кількість випадків коронавірусу перевищила 2 тисячі

Четвер, 1 жовтня 2020, 19:41

В Італії у четвер зареєстровано 2548 нових випадків зараження коронавірусом за добу - вперше з кінця квітня кількість заражень перевищила 2 тисячі випадків за один день.

Такими є дані МОЗ Італії, повідомляє "Європейська правда". 

Частково це зростання пояснюється новим рекордом тестувань за добу - 118 236.

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За добу зареєстровано 24 смерті, пов’язані з коронавірусом - набагато менше, ніж фіксували у березні та квітні, у розпал пандемії. 

Востаннє в Італії було зареєстровано понад 2 тисячі випадків захворювання 29 квітня.  У той же день померли 323 людини.

Італія стала першою країною в Європі, сильно ураженою COVID-19, і має найбільшу кількість загиблих на континенті: 35 918. 

Завдяки одному з найсуворіших карантинів у світі уряду вдалося до літа взяти епідемію під контроль.

За останні два місяці кількість нових випадків захворювання повільно зростала, проте залишилася набагато нижчою, ніж в інших країнах Європи.

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Італія Коронавірус Епідемія у цифрах
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