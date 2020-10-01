В Італії вперше з квітня добова кількість випадків коронавірусу перевищила 2 тисячі
В Італії у четвер зареєстровано 2548 нових випадків зараження коронавірусом за добу - вперше з кінця квітня кількість заражень перевищила 2 тисячі випадків за один день.
Такими є дані МОЗ Італії, повідомляє "Європейська правда".
Частково це зростання пояснюється новим рекордом тестувань за добу - 118 236.
За добу зареєстровано 24 смерті, пов’язані з коронавірусом - набагато менше, ніж фіксували у березні та квітні, у розпал пандемії.
Востаннє в Італії було зареєстровано понад 2 тисячі випадків захворювання 29 квітня. У той же день померли 323 людини.
Італія стала першою країною в Європі, сильно ураженою COVID-19, і має найбільшу кількість загиблих на континенті: 35 918.
Завдяки одному з найсуворіших карантинів у світі уряду вдалося до літа взяти епідемію під контроль.
За останні два місяці кількість нових випадків захворювання повільно зростала, проте залишилася набагато нижчою, ніж в інших країнах Європи.