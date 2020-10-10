Британские винтовки заметили у российских силовиков на Донбассе - СМИ

Расследование Sky News обнаружило доказательства, которые показывают, что российские спецназовцы использовали снайперские винтовки британского производства в операциях в течение последних двух лет, несмотря на то, что британское правительство заявило, что оно никогда не одобряло экспорт этого оружия в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расследование Sky News, проведенное в сотрудничестве с Bellingcat, Lighthouse Reports и The Guardian.

Доказательства, проверенные независимыми экспертами по оружию, выявляют недостатки в британской системе лицензирования и поднимают серьезные вопросы о том, как Россия смогла приобрести оружие.

Глава Специального комитета по обороне сообщил Sky News, что винтовки британского производства в руках российских войск – беспокоящий факт, и его комитет планирует провести расследование относительно продаж оружия Британией.

В расследовании говорится о том, что британское правительство не имеет точного представления о том, сколько оружия их производства продают за границу.

"Нет никакого способа отследить оружие, если его продают, несмотря на то, что британское правительство неоднократно заявляло, что у него одна из самых "надежных" и "прозрачных" систем лицензирования оружия в мире" - отмечает издание.

Авторы, в частности, ссылаются на распространенное весной этого года украинскими военными февральское видео с населенного пункта Донецкий с участием пяти российских спецназовцев, снятое одним из них камерой, установленной в шлеме. У одного из военных можно заметить винтовку британского производства AX338, изготовленную компанией Accuracy International; кроме того в военных присутствуют элементы российской военной амуниции. Расследователи при этом приводят ряд аргументов, доказывающих подлинность видео.

Кадр видео, обнародованного ООС

"Поскольку мы не нашли никакой информации о том, что винтовка Accuracy International когда-либо продавалась Украине, самым очевидным объяснением является то, что эта винтовка поступила из России", отмечает Bellingcat.

Модель винтовки AX338 появилась в обращении только в 2010 году, но ранее в интервью газете Sunday Express Accuracy International заявила, что она не продавала никаких винтовок в Россию с 2000 года, а эмбарго ЕС на поставки оружия действует с 2014 года.

"Это вызывает беспокойство и показывает сложность международной торговли оружием", - сказал Тобиас Эллвуд, председатель комитета по обороне.

"Мы имеем государство, в отношении которого действует эмбарго на поставки оружия, и которое использует систему вооружений, разработанную и закупленную здесь, в Британии", - добавил он.