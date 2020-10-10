Британські гвинтівки помітили у російських силовиків на Донбасі - ЗМІ

Розслідування Sky News виявило докази, які показують, що російські спецпризначенці використовували снайперські гвинтівки британського виробництва в операціях протягом останніх двох років, незважаючи на те, що британський уряд заявив, що він ніколи не схвалював експорт цієї зброї в Москву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розслідування Sky News, проведене у співпраці з Bellingcat, Lighthouse Reports і The Guardian.

Докази, перевірені незалежними експертами по зброї, виявляють недоліки в британській системі ліцензування і піднімають серйозні питання про те, як Росія змогла придбати зброю.

Голова спеціального комітету з оборони повідомив Sky News, що гвинтівки британського виробництва в руках російських військ – факт, що непокоїть, і його комітет планує провести розслідування щодо продажів зброї Британією.

У розслідуванні йдеться про те, що британський уряд не має точного уявлення про те, скільки зброї їхнього виробництва продають за кордон.

"Немає жодного способу відстежити зброю, якщо її продають, незважаючи на те, що британський уряд неодноразово заявляв, що у нього є одна з найбільш "надійних" і "прозорих" систем ліцензування зброї в світі" - зазначає видання.

Автори, зокрема, посилаються на поширене навесні цього року українськими військовими лютневе відео з населеного пункту Донецький за участі п’яти російських спецпризначенців, зняте одним з них камерою, встановленою у шоломі. В одного з військових можна помітити гвинтівку британського виробництва AX338, виготовлену компанією Accuracy International; крім того у військових присутні елементи російської військової амуніції. Розслідувачі при цьому наводять ряд аргументів, які доводять справжність відео.

Кадр з відео, оприлюдненого ООС

"Оскільки ми не знайшли жодної інформації про те, що гвинтівка Accuracy International коли-небудь продавалася Україні, найбільш очевидним поясненням є те, що ця гвинтівка надійшла з Росії", зазначає Bellingcat.

Модель гвинтівки AX338 з'явилася в обігу тільки в 2010 році, але раніше в інтерв'ю газеті Sunday Express Accuracy International заявила, що вона не продавала жодних гвинтівок в Росію з 2000 року, а ембарго ЄС на постачання зброї діє з 2014 року.

"Це викликає занепокоєння і показує складність міжнародної торгівлі зброєю", - сказав Тобіас Еллвуд, голова комітету з оборони.

"Ми маємо державу, щодо якої діє ембарго на постачання зброї, і яка використовує систему озброєнь, розроблену і закуплену тут, у Британії" - додав він.