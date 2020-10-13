Премьер Польши самоизолировался из-за контакта с коронабольным

Премьер Польши Матеуш Моравецкий переходит на удаленный режим работы после контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом Моравецкий во вторник сообщил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

"В связи с контактом с человеком, инфицированным COVID-19, я с соблюдением всех процедур отправляюсь на карантин", - написал Моравецкий.

Он заверил, что правительство работает в нормальном режиме, и он находится в постоянном контакте со своими коллегами.

Моравецкий также добавил короткое видео, в котором объяснил, что он в минувшую пятницу контактировал с человеком, который получил положительный тест на COVID-19.

Напомним, в Польше в связи с ростом количества заражений с субботы по всей стране ввели обязательное ношение масок для лица в общественных местах.

Министр обороны Польши на прошлой неделе тоже пошел на карантин после контакта с генералом, у которого подтвердили заражение коронавирусом.