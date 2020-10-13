В Нидерландах количество новых случаев коронавируса за неделю выросло на 60%

Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах на прошлой неделе увеличилось на 60 процентов и составило 43 904.

Об этом свидетельствуют данные Национального управления здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Согласно официальным данным, 13,8 процента всех тестов были положительными. Неделей ранее было подтверждено 27 468 случаев и 10,4% положительных тестов.

Уровень распространения, так называемый R-показатель, составил 1,27. Это означает, что 100 человек вместе заражают 127 человек. Только когда R падает ниже 1, распространение вируса уменьшается.

За последние сутки было подтверждено 7393 новых случаев, это почти на 550 больше, чем вчера. В среднем за последние семь дней было зарегистрировано 6272 положительных теста в день, по сравнению с 3924 неделей ранее.

Сообщается о 34 умерших пациентах с коронавирусом. Еще 13 смертей были зарегистрированы вчера. За последние семь дней зарегистрировано в среднем 21 смерть в день против 13 смертей в день неделей ранее.

Большинство зарегистрированных инфекций было обнаружено в Амстердаме, а именно 737. Многие положительные тесты были также зарегистрированы в Роттердаме и Гааге, 426 и 352 соответственно.

В настоящее время в больнице находится 1410 пациентов с коронавирусом, 277 из них находятся в отделении интенсивной терапии.