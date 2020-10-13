У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу за тиждень зросла на 60%

Число підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах минулого тижня збільшилося на 60 відсотків і склало 43 904.

Про це свідчать дані Національного управління охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Згідно з офіційними даними, 13,8 відсотка всіх тестів були позитивними. Тижнем раніше було підтверджено 27 468 випадків і 10,4% позитивних тестів.

Рівень поширення, так званий R-показник, склав 1,27. Це означає, що 100 осіб разом заражають 127 осіб. Тільки коли R падає нижче 1, поширення вірусу зменшується.

За останню добу було підтверджено 7393 нових випадків, це майже на 550 більше, ніж вчора. В середньому за останні сім днів було зареєстровано 6272 позитивних тестів на день, в порівнянні з 3924 тижнем раніше.

Повідомляється про 34 померлих пацієнтів з коронавірусом. Ще 13 смертей були зареєстровані вчора. За останні сім днів зареєстровано в середньому 21 смерть в день проти 13 смертей в день тижнем раніше.

Більшість зареєстрованих інфекцій було виявлено в Амстердамі - 737. Багато позитивних тестів були також зареєстровані в Роттердамі та Гаазі, 426 і 352 відповідно.

В даний час в лікарнях знаходяться 1410 пацієнтів з коронавірусіом, 277 з них знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.