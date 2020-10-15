США предлагают ЕС вариант выхода из торгового спора по поводу субсидий Airbus - СМИ

США предложили ЕС урегулировать давний спор о субсидировании самолетов и снять пошлины на вино, виски и другие продукты, если концерн Airbus выплатит миллиарды долларов помощи европейским правительствам.

Об этом сообщили агентству Reuters несколько источников, близких к этому вопросу, передает "Европейская правда".

Это предложение было сделано торговым представителем США Робертом Лайтхайзером за несколько дней до выхода во вторник доклада Всемирной торговой организации (ВТО), что позволяет Брюсселю ввести контртарифы на американские товары из-за субсидий самолетостроителю Boeing.

Однако предложение Лайтхайзера вряд ли получит поддержку со стороны ЕС, который, похоже, намерен просить ВТО на заседании 26 октября одобрить европейские пошлины на американские товары на сумму 4 миллиарда долларов. Введение Соединенными Штатами пошлин на 7,5 млрд долларов из-за субсидий Airbus уже начало сказываться на европейских товарах.

Речь идет о 16-летнем споре между ЕС и США, который касается субсидий компаниям Airbus и Boeing.

ВТО постановила, что европейские правительственные займы Airbus были несправедливо субсидированы за счет низких процентных ставок, в то время как Boeing также получил несправедливую поддержку от налоговых льгот.

Предложение США предусматривает, что Airbus должен вернуть европейским правительством до 10 млрд долларов, что считается неприемлемым для ЕС в то время как авиастроители ищут средства, чтобы пережить коронавирусный кризис.

Один европейский источник назвал это предложение "оскорбительным" и заявил, что оно может ускорить тарифную войну. Между тем американский источник заявил, что Лайтхайзер серьезно настроен на то, чтобы заставить Airbus вернуть помощь.