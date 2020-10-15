США пропонують ЄС варіант виходу з торгової суперечки з приводу субсидій Airbus - ЗМІ

США запропонували ЄС врегулювати давню суперечку про субсидування літаків і зняти мита на вино, віскі та інші продукти, якщо концерн Airbus виплатить мільярди доларів допомоги європейським урядам.

Про це повідомили агентству Reuters кілька джерел, близьких до цього питання, передає "Європейська правда".

Ця пропозиція була зроблена торговим представником США Робертом Лайтхайзером за кілька днів до виходу у вівторок доповіді Світової організації торгівлі (СОТ), що дозволяє Брюсселю ввести контртарифи на американські товари через субсидії літакобудівнику Boeing.

Однак пропозиція Лайтхайзера навряд чи отримає підтримку з боку ЄС, який, схоже, має намір просити СОТ на засіданні 26 жовтня схвалити європейські мита на американські товари на суму 4 мільярди доларів. Запровадження Сполученими Штатами мит на 7,5 мільярдів доларів через субсидії Airbus вже почало позначатися на європейських товарах.

Йдеться про 16-річну суперечку між ЄС і США, яка стосується субсидій компаніям Airbus і Boeing.

СОТ постановила, що європейські урядові позики Airbus були несправедливо субсидовані за рахунок низьких процентних ставок, в той час як Boeing також отримав несправедливу підтримку від податкових пільг.

Пропозиція США передбачає, що Airbus має повернути європейським урядом до 10 мільярдів доларів, що вважається неприйнятним для ЄС в той час як авіабудівники шукають кошти, щоб пережити коронавірусну кризу.

Одне європейське джерело назвало цю пропозицію "образливою" і заявило, що вона може прискорити тарифну війну. Тим часом американське джерело заявило, що Лайтхайзер серйозно налаштований на те, щоб змусити Airbus повернути допомогу.