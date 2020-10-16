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Зеленский признал, что не подпишет в Турции соглашение о ЗСТ

Пятница, 16 октября 2020, 14:43

Президент Владимир Зеленский признал, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией не будет подписано во время его визита в Стамбул в эту пятницу, 16 октября.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из его интервью турецкому информационному агентству Demirören, перевод которого приводит пресс-служба офиса президента.

Зеленский отметил, что переговоры о таких соглашениях, как эта, содержат "очень много нюансов" и требуют времени. Из его слов следует, что переговоры еще не завершены, хотя уже близки к этому.

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"Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки", - подчеркнул Зеленский.

Добавим, источники "Европейской правды" также подтверждают, что соглашение о ЗСТ с Турцией во время визита Зеленского подписано не будет.

Долгое время переговоры не двигаются из-за наличия принципиальных разногласий. До сих пор между сторонами нет согласия относительно пунктов, требующих принятия решений на политическом уровне.

В начале июня в украинском МИД заявляли, что соглашение "готова на 99%" и остается согласовать лишь некоторые детали.

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Турция Зеленский
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